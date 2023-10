I Centri Porsche di Roma invitano a provare i modelli Taycan presso l'Enel X store di Corso Francia

Roma, 13.10.2023. Dal 16 al 31 ottobre l'Enel X Store di Corso Francia sarà ancora una volta teatro di innovazione e sostenibilità. I Centri Porsche di Roma offriranno un'opportunità unica a clienti e curiosi del mondo dell'auto elettrica. In un'epoca in cui la mobilità elettrica si fonde con l'eleganza e le prestazioni, i modelli Porsche Taycan rappresentano il futuro dell’automobile elettrica di alta gamma.

I visitatori avranno la possibilità di godere un’esperienza di guida senza paragoni con i modelli Taycan, nelle versioni Turbo S Sport Turismo e GTS, la fusione perfetta tra tecnologia avanzata, design elegante e prestazioni senza compromessi. La Taycan rappresenta la quintessenza dell'auto elettrica, con una combinazione di potenza, design raffinato e tecnologia di avanguardia. È un'auto sportiva di altissimo livello, con accelerazioni fulminee e una gestione delle curve impeccabile, con prestazioni che rispecchiano l'eredità sportiva di Porsche.

Per i Centri Porsche di Roma l’Enel X Store è la casa ideale dove ospitare questa iniziativa. L’innovazione deve essere compresa e spiegata e il modo migliore per farlo è mettere a disposizione degli appassionati i modelli, permettendo loro di provarli e di porre tutte le domande che vorranno agli esperti Porsche che saranno disponibili per fornire informazioni dettagliate sui modelli disponibili, garantendo un'esperienza di consulenza personalizzata.

Luca Spuntarelli, direttore generale dei Centri Porsche di Roma- Gruppo Autocentri Balduina, “Avremo il privilegio ed il piacere di far guidare la splendida Taycan ad una platea sensibile al tema delle vetture elettriche, una audience qualificata e competente. Siamo certi che le nostre vetture faranno breccia nel cuore dei clienti, sportivi e non, che hanno già scelto vetture ad emissioni zero. Orgogliosi di questa attività, vi aspettiamo in questa esclusiva location, anche per festeggiare ancora una volta i 75 anni del marchio Porsche”

All’Enel X Store di Corso Francia è possibile fare il pieno di energia alla propria auto elettrica grazie ai diversi punti di ricarica presenti: quattro High Power Charger, per un totale di otto punti di ricarica con una potenza fino a 350 kWh; una Waypole e un Waymedia, ciascuno con due punti di ricarica.

Come partecipare:

I Centri Porsche di Roma invitano gli interessati a prenotare la propria sessione di prova, garantendo così un'esperienza personalizzata e indimenticabile. Per prenotazioni e ulteriori informazioni, clicca qui