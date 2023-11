Yamamay sport, una linea di intimo unisex pensata per i mesi più freddi

Novembre 2023 . Per garantire benessere e protezione anche nei mesi più freddi, Yamamay propone una linea di intimo termico pensato per vestire come una seconda pelle , ideale per lo sport, il tempo libero e il lavoro all’aria aperta. La linea si compone di 4 referenze - maglie e leggings - realizzate con due filati differenti:

- YTHERMAL WOOL con Lana Merino – realizzato grazie alla combinazione di lana e polipropilene, le proprietà di queste due fibre garantiscono pelle sempre asciutta, isolamento termico ed un alto livello di calore. Sono disponibili nella variante colore grigio melange.

- YTHERMAL TECH con Dryarn® - la fibra Dryarn® garantisce isolamento termico e massima traspirabilità, mantenendo la pelle sempre asciutta. La sua natura batteriostatica aiuta inoltre a ridurre la formazione dei batteri che causano i cattivi odori. Sono disponibili in nero.

Le cuciture sono ridotte al minimo grazie alla tecnologia seamless, garantendo massimo comfort e libertà di movimento. Per evidenziare queste caratteristiche, Yamamay ha chiesto ad un gruppo di sportivi di diverse discipline, quali lo sci, l’hockey, il rugby, l’arrampicata e il trail running di indossare i prodotti di questa linea. Così hanno commentato il loro coinvolgimento nella campagna e i capi della linea Yamamay Sport:

Marco Chester Sanna (Hockey su ghiaccio): è stato divertente posare con altri sportivi per la campagna di Yamamay, lo sport è fatto di competizione ma anche di tanta condivisone.

Ludovico Fossali (Campione mondiale di Arrampicata sportiva): la vita dello sportivo è fatta di obiettivi e perseveranza per raggiungerli, solo così si possono ottenere grandi risultati. Mi alleno tutti i giorni e i capi della linea Yamamay Sport sono perfetti per le mie sessioni invernali di training all’aria aperta perché grazie alle loro caratteristiche tecniche mi proteggono dal freddo mantenendo la pelle asciutta.

Benedetta e Carlotta Caloro (Sci alpino): lo sci è uno sport che ti espone a temperature molto basse e difficoltà estreme, per sentirsi al meglio è importante avere l’attrezzatura in perfette condizioni e l’abbigliamento adeguato che permetta la libertà del gesto tecnico. Questa nuova linea sportiva di Yamamay è super performante perché consente di mantenere il calore corporeo, garantendo allo stesso tempo comfort e libertà di movimento.

Beatrice Colli (Campionessa mondiale di Arrampicata sportiva): Per sfidare la gravità con scalate tecniche, qual volta il più veloce possibile, altre con estrema precisione ho bisogno di un abbigliamento tecnico ed altamente performante, la linea Sport di Yamamay ha tutte queste caratteristiche.

Tommaso Benvenuti (Rugby): il rugby si pratica all’aria aperta in ogni stagione dell’anno: per questo è necessario avere un abbigliamento che ti protegga e che ti vesta come una seconda pelle. Ho provato i capi di Yamamay e posso dire che sono altamente performanti.

Stefano Bianchi (OCR Obstacle Course Race): lo sport è sfida con se stessi e con il proprio corpo. Per raggiungere dei risultati ho bisogno di avere un abbigliamento performante e la linea Yamamay Sport che ho provato lo è sicuramente.