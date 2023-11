Stati Generali delle società sportive: domani l'appuntamento a Firenze

L’attività sportiva sarà finanziata, a partire dal 2024, nelle prime tre classi elementari del territorio comunale fiorentino. Un’iniziativa che dovrebbe contribuire ad allargare il bacino di utenza dei giovani praticanti, avviando un percorso di vera e propria educazione allo sport. L’annuncio ed i dettagli dello sport nelle scuole elementari saranno dati dall’assessore al welfare del Comune di Firenze, Sara Funaro, domani 25 novembre in occasione della terza edizione degli Stati generali delle Società Sportive, in programma a partire dalle 9 nel Salone de’ Cinquecento di Palazzo Vecchio. L’evento, ideato e promosso dal presidente della Commissione Sport del Comune, Fabio Giorgetti, sembra - numeri alla mano - aver preso campo ed essere diventata l’appuntamento principale per le Società Sportive ed i loro dirigenti.