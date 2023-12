Diadora torna in pista: annunciato l'accordo con Samuele Ceccarelli

Diadora ha annunciato il proprio ritorno in pista, e lo fa presentando la sponsorizzazione del velocista italiano Samuele Ceccarelli e la creazione di una scarpa a lui dedicata. VELOCITÀ CARBON sancisce il rientro ufficiale del marchio italiano sulla scena internazionale del track and field.

È una scarpa da velocità chiodata che contiene le ultime innovazioni di Diadora, tra cui spicca una speciale placca in carbonio appositamente studiata per ottenere il miglior ritorno di energia possibile ai blocchi di partenza. La suola è in compound Anima PBX, mentre la tomaia è in materiale Matrix.

Velocità Carbon è il risultato di molti mesi di test portati a termine nel laboratorio interno del marchio. Dal 2020, infatti, è stato inaugurato il Centro Ricerche Diadora (CRD), un polo scientifico dell’azienda nel campo dello sport con struLura multidisciplinare nel quale collaborano medici, bioingegneri e atleti. Nella sua mission, il Centro spinge verso un unico obiettivo: migliorare sempre più la comprensione della prestazione sportiva per offrire agli atleti i mezzi più adatti per esprimere se stessi. Il presidente di Diadora, Enrico Moretti Polegato ha dichiarato: “Samuele incarna perfettamente i valori di Diadora, che da sempre ha come obiettivo primario quello di stare accanto agli atleti ed aiutarli a eccellere attraverso prodotti tecnologicamente all’avanguardia, figli di una costante attività di ricerca e sviluppo. L’apertura del CRD, infatti, ci ha permesso di riportare all’interno tutta la filiera di sviluppo delle scarpe performance, dallo studio biomedico fino a quello dei materiali”.

Samuele Ceccarelli ha poi aggiunto “L’ opportunità di sviluppare Velocità Carbon con il team Diadora è stato uno dei sogni esauditi durante questo anno davvero incredibile. Abbiamo lavorato duramente e per mesi, e il risultato è una calzatura che sta dando risultati eccellenti”.

Velocità Carbon, approvata da World AthleJcs, sarà disponibile per l’acquisto a partire dall’inizio del 2024.