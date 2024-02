N.I.C.O., quadrangolare per beneficenza a Roma

La N.I.C.O, Nazionale Italiana Calcio Olimpici e Campioni dello Sport, grazie al Progetto Uniti Nel Sociale, del Presidente Italo Lapenna, sarà protagonista di un torneo di Beneficenza a favore dell’Associazione “il mondo di Lalla”. Un Quadrangolare al quale parteciperanno La Nazionale Italiana Calcio Olimpionici e Campioni dello Sport;

I Gruppi Sportivi Fiamme Gialle Guardia di Finanza; La Nazionale Attori 1971; La Nazionale Italiana Diplomatici. Si giocherà il 17 febbraio 2024 a Roma, allo Stadio Tre Fontane.

Un torneo benefico a favore dell’associazione “Il mondo di Lalla”, che nasce dall’avvocato Michele Trematerra di Napoli e dall’avvocato Valentina Irene Poggi, sua moglie, dopo la perdita della loro Figlia Lavinia “Lalla” di sette anni, schiacciata il 27 agosto 2022 da una statua di marmo di duecento chili durante una vacanza a Monaco di Baviera.

Un progetto con la costruzione di una scuola in Malawi per cinquanta bambini, con un mensa, un presidio medico, un pozzo con un serbatoio, un orto, un allevamento e un centro sportivo a sostegno dei bambini in grado di accompagnarli nel loro percorso di studio fino all’università. Un Match per portare in alto i Veri valori Sociali.

Disputeranno il torneo:

La Nazionale Attori, un organismo di volontariato facente capo al terzo settore, già Onlus, che si occupa di questo dal 1971, da quando fu fondata da Pier Paolo Pasolini e da Livio Lozzi, Direttore Generale, che ad oggi insieme al Presidente Domenico Fortunato, dona sostegno a moltissime Associazioni.

La N.I.C.O., Nazionale Italiana Calcio Olimpici e Campioni dello Sport, che vanta la partecipazione di alcune storiche leggende delle discipline olimpioniche, cui presidente Italo La Penna grazie al Progetto Uniti Nel Sociale supporta le persone in difficoltà.

La Nazionale delle Fiamme Gialle, ovvero gli atleti olimpici del gruppo sportivo della Guardia di Finanza, guidati dal Generale Antonio Marco Appella ,sempre presenti nell’abito Solidale

E La Nazionale Italiana Diplomatici con a Capo l’Ambasciatore Romeo , in prima Linea per quel che concerne eventi di Beneficenza.

I biglietti saranno disponibili on LineAl termine della Partita veranno fatte le premiazioni con targhe e medaglie ai presenti in ricordo della Uniti nel Sociale