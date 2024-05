OMRI, incontro sullo sport strumento di promozione sociale

In occasione della tappa Foligno-Perugia del Giro d’Italia, il Comitato provinciale di Perugia della Fondazione Insigniti OMRI ha organizzato un incontro conviviale con atleti impegnati nella competizione ebike, dirigenti e giornalisti sportivi.

Erano presenti, fra gli altri, Claudio Chiappucci (El diablo), attualmente impegnato nel Giro d'Italia in ebike; Chris Roberts, Segretario generale della International Boxing Association (IBA) e Sasha Egorov, Consigliere per lo Sviluppo dell’IBA; Roberto Cammarelle, campione olimpico di pugilato e attuale team manager della Nazionale di boxe, Gino Goti, regista sportivo, Marco Consolati, Direttore della Scuola Nazionale di Pugilato, Franco Falcinelli, Presidente del Museo del Pugilato.

La serata è stata condotta dal giornalista sportivo Marco Taccucci di Umbria TV.



Gli interventi succedutisi nel corso della serata hanno sottolineato “i valori dello sport quale strumento primario di promozione sociale – soprattutto per combattere il disagio giovanile – di ammaestramento alla disciplina e al sacrificio, di crescita nel rispetto e nella lealtà, non solo nelle gare”. Infine, un caloroso augurio ha accompagnato la notizia, ricevuta da Chris Roberts direttamente da Londra, della sua nomina a Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico (O.B.E.).