Roma, l'annuncio di Patanè: "Nel 2030 arrivo in metro allo stadio Olimpico"

ROMA - “Il lavoro dell’amministrazione è per servire gli stadi". Così Eugenio Patanè, assessore alla mobilità di Roma Capitale, interviene nel corso del programma 'Gli Inascoltabili' in onda su Radio Roma Sound fm90 sul tema mobilità nella Capitale. "Facciamo un’ipotesi, proiettiamoci nel 2030, così vi faccio un regalo dal punto di vista della notizia: se per lo stadio della Roma la procedura dovesse andare in porto e quindi dovessimo avere lo stadio a Pietralata quello è servito dalla metropolitana, ma anche dalla stazione Tiburtina che è un importante hub di trasporto per il ferroviario regionale e dell'intercity quindi per il Frecciarossa, per i tifosi che vengono da fuori. Ma, allo stesso tempo, nell'eventualità che la Lazio dovesse scegliere il Flaminio sarebbero serviti da un mezzo potente di trasporto rapido di massa che è la Metro C che arriverà alla fermata Auditorium servendo Flaminio, l'Auditorium stesso, il PalaTiziano e anche lo stadio Olimpico con la fermata a Farnesina".