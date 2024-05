Sky Inclusion Days, tanti nuovi nomi per il grande evento

A pochi giorni dal grande appuntamento con Sky Inclusion Days, tanti nuovi nomi si aggiungono al programma dell’evento dedicato ai temi dell’inclusione e della diversità, valori che da sempre Sky si impegna a promuovere e diffondere. Una giornata di incontri, testimonianze e performance che si terrà dalle 9.00 di lunedì 20 maggio a Milano al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, e che sarà in diretta sul canale 501 di Sky e in streaming su sito di Sky Tg 24, con collegamenti e aggiornamenti anche su Sky TG24 e Sky Sport24. Un viaggio per raccontare la diversità che rende unici… e uniche, alla scoperta dell’inclusione come forza che genera senso di appartenenza e crea nelle persone i presupposti per ricercare la propria felicità.