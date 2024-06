FIESTA, weekend in musica

I LOS VAN VAN - Venerdì 7 Giugno 2024, apertura porte 21, concerto 22.30 (biglietto 35 euro) FIESTA via delle Tre Fontane 24, Roma

LENIER l’autore della hit “Me Quedaré Contigo” tornerà sabato 8 giugno sul palco di Fiesta Roma Festival per cantare i suoi più grandi successi al pubblico della Capitale nella cornice naturale di zona Eur in Via delle Tre Fontane 24. Alvaro Lenier Mesa, conosciuto come Lenier nel 2002 ha vinto come compositore nelle categorie “Miglior album di salsa” e “Miglior canzone tropicale”. Ha collaborato con artisti come: Farruko, Ne-Yo, Pitbull, Yandel, Jowell & Randy e altri…Nel 2019, Lenier ha pubblicato in studio “Melisma” che include collaborazioni con cantanti come: El Micha,Alvaro Torres, Diana Fuentes ecc … Nel 2020 , Lenier ha firmato con l’etichetta discografica Mr. 305 Inc. di proprietà dell’americano di origine cubana Pitbull. L’8 maggio 2020, Lenier ha presentato in anteprima su YouTube il video ufficiale del singolo “Como Te Pago”, raggiungendo 90 milioni di visualizzazioni e ottenuto il disco di platino.Nel marzo 2023, Lenier ha partecipato all’album in studio, Leyenda Viva di 6ix9ine nei singoli “Bori”, “Dueno” “Papa”, “Wapae”.

LENIER - Sabato 8 Giugno 2024, apertura porte 21, concerto 22.30 (biglietto 22 euro)