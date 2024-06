Fondazione Polito, convegno sul Passaporto Ematico con Giorgio Perinetti

La Fondazione Polito, sotto la guida appassionata del Presidente Davide Polito, ha annunciato un evento di grande rilevanza per il mondo dello sport e della salute. Il 22 giugno alle ore 20:30, presso l'Olimpia Sport Village in via Francesco Petrarca a Nocera Inferiore, si terrà un convegno dedicato al Passaporto Ematico, seguito dalla firma di un importante protocollo di intesa. Questo evento, mirato a sensibilizzare l'opinione pubblica e a promuovere la prevenzione delle morti improvvise nello sport, sarà inoltre l'occasione per presentare la copertina del libro "Morti nello sport: il senso di colpa non porta all'assoluzione".