Venerdì i premi Fair Play For Life

Venerdì nel Salone d’Onore del CONI al Foro Italico, alle ore 9.30 inizia la terza edizione “Fair play for Life”, nel mese in cui il Comitato Nazionale Italiano Fair Play, dal 2005 guidato da Ruggero Alcanterini, festeggia i trent'anni di vita. Tra gli sportivi saranno premiati: il neo campione del mondo di windsurf freestyle Nicola Spadea, Federica Cappelletti (presidente Divisione Calcio Femminile – Figc ), la direttrice della Scuola dello Sport, Rossana Ciuffetti, Michela Moretti Girardengo (presidente Giro d'Italia d'Epoca), Andrea Perugini (presidente Pedalando nella Storia), il belga Philippe Housiaux, ex sprinter ed olimpionico, attuale guida dell’European Fair Play Movement, il dottor Antonio Lopizzo, tra i fondatori del Comitato Nazionale Italiano Fair Play .