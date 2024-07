Beach soccer, in campo per la prevenzione

Quando lo sport scende in campo per la prevenzione. Lo ha fatto a Cirò Marina (in provincia di Crotone), in occasione dell'atto conclusivo della Coppa Italia Puntocuore femminile di Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti, che ha visto il successo della formazione Lady Terracina sul Cagliari col punteggio di 2-0 con le reti di Stephanie Galluccio e Teresa Penzo. In occasione della finale, la Carovana della Prevenzione, il programma itinerante di promozione della salute di Komen Italia, ha fatto tappa proprio a Cirò Marina presso la Beach Arena di via Torrenova, e ha offerto uno screening gratuito per tutta la giornata della finale. Anche le giocatrici si sono rese testimonial dell’importanza della prevenzione, lanciando un loro messaggio.

"Grazie alla solidarietà del Comune di Cirò Marina e della Lega Nazionale Dilettanti, la Carovana della Prevenzione di Komen Italia ha potuto offrire visite ed esami diagnostici gratuiti per la tutela della salute femminile a donne con maggiori difficoltà sociali o economiche, le cui necessità richiedono sempre più un’attenzione concreta – ha dichiarato Daniela Terribile, Presidente di Komen Italia - Con oltre 56.000 nuovi casi l’anno solo in Italia- ha proseguito- i tumori del seno rappresentano le neoplasie più frequenti nelle donne, la cui incidenza è in continuo aumento e, sebbene si tratti di tumori altamente curabili, resta comunque la principale causa di morte per cancro della popolazione femminile mondiale. Per questo motivo il sostegno del territorio calabrese, della Lega Nazionale Dilettanti e dei preziosi volontari al fianco di Komen Italia è prezioso per raggiungere traguardi sempre più importanti e moltiplicare le iniziative a favore della prevenzione e della diagnosi precoce”.

“Attraverso lo sport possono giungere messaggi positivi e tangibili come quelli lanciati con l’iniziativa realizzata in sinergia con Komen Italia - ha affermato Saverio Mirarchi, Vicepresidente Area Sud Lega Nazionale Dilettanti - siamo onorati di aver realizzato un progetto concreto dedicato alla salute delle donne, che ha legato, in particolare, il beach soccer al tema della prevenzione". Al termine della sfida, l’abbraccio tra le squadre che si sono affrontate sul campo, è stato salutato dagli spettatori e dai tanti bambini che non si sono persi la finale del Beach Soccer femminile LND.