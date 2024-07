Fabi, nuova collezione autunno-inverno 2024-2025: viaggio nel tempo

FABI si lancia in un’avventura senza tempo con la nuova collezione AI 24.25. Un’immersione in un viaggio immaginario all’aria aperta, dove le superfici materiche richiamano uno stile artigianale, autentico, ridotto all’essenziale. L’Art Director Daniele Bergonzi descrive questa esperienza come un’esplorazione di emozioni, spontaneità e creatività. In ogni stagione, il nostro brevetto Flex GoodYear perfeziona la sua manifattura, selezionando attentamente materiali e presentando l’iconica suola a isola che valorizza la sua natura artigianale. Il tema del battistrada verde si evolve con nuove forme, modelli e materiali.

Una profonda ricerca e ricchezza di materiali emergono, con il camoscio in primo piano, esibendo la grandezza della pelle di cervo, un materiale storico reinterpretato con imbottiture lucide e nuvolature. Una nuova pregiata pelle di vitello “Pompiero” nelle tonalità del nero e del marrone scuro conferisce alle calzature artigianalità e modernità, insieme all’iconico Appaloosa e Janeiro. Il DNA di FABI, centrato sulla passione per l’innovazione e la qualità, continua a esprimersi in ogni creazione attraverso la scelta e l’utilizzo di materiali che si fondono con segni sui talloni e imbottiture, conferendo un senso di libertà e movimento, come in un lungo “Viaggio senza Tempo”.