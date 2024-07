DMAX presenta SUMMERSLAM

Dopo l’incredibile successo di “WRESTLEMANIA XL” lo scorso aprile su DMAX (canale 52), sbarca domenica 11 agosto, a partire dalle 21:25, in esclusiva sempre su DMAX un altro imperdibile evento premium targato WWE: “SUMMERSLAM". Questo attesissimo ed esclusivo appuntamento, che si svolgerà il 3 agosto a Cleveland, Ohio, è il secondo pay-per-view più importante della WWE e tornerà in chiaro in Italia per la prima volta dal 1992, sottolineando l’eccezionalità dell’occasione per tutti i fan italiani.

La trasmissione su DMAX avrà una durata totale di circa 4 ore di puro spettacolo, con il commento esperto di Luca Franchini e Michele Posa, voci storiche del wrestling in Italia. Oltre alla messa in onda televisiva, l'evento sarà disponibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma discovery+, dove resterà accessibile per le tre settimane successive, offrendo così una doppia possibilità di fruizione per il pubblico italiano. “SUMMERSLAM" sarà un evento imperdibile per tutti gli appassionati di wrestling e vedrà fronteggiarsi gli atleti in straordinarie performance con le avvincenti storyline che catturano milioni di fan in tutto il mondo.

Tra i match di punta, l'atteso scontro tra Liv Morgan e Rhea Ripley per il Women's World Championship. Dopo un infortunio causato da Liv Morgan, Rhea Ripley torna sul ring dopo 3 mesi, con Dominik Mysterio che potrebbe giocare un ruolo cruciale nello svolgimento del match. Un altro match potenzialmente epico è quello tra Cody Rhodes ed il nuovo leader della Bloodline, Solo Sikoa per l'Undisputed WWE Championship. Grande suspence per i match dei titoli principali: Damian Priest sfiderà Gunther per il World Heavyweight Championship, mentre Bayley affronterà Nia Jax per il WWE Women's Championship. Gunther e Nia Jax, rispettivamente King e Queen of the Ring, metteranno alla prova i campioni in carica in incontri che promettono emozioni e sorprese. L’ondata di adrenalina continua su DMAX con la puntata speciale europea di Smackdown, che si terrà a Berlino e che DMAX trasmetterà in anteprima mondiale il 30 agosto alle 22:20, sempre con il commento degli ineguagliabili Franchini e Posa.

“SUMMERSLAM" è visibile l’11 agosto su DMAX al canale 52 del Digitale Terrestre, su Sky canale 170 e tivùsat canale 28. L’evento sarà disponibile in live streaming e on demand su discovery+.