Turchia, una meta tra turismo e benessere

Assistenza al paziente completa

La dedizione della clinica per l’assistenza al paziente parte da una diagnosi iniziale, durante la quale il paziente inoltra le foto per la valutazione preliminare. Entro 24 ore il Dr. Aygin esamina le foto per determinare l’idoneità al trapianto di capelli e sviluppare un piano operatorio personalizzato. Questo, appunto, assicura ai pazienti di ricevere la miglior assistenza possibile sulla base dei loro personali bisogni e persino prima del loro arrivo in Turchia. Comprendendo l’importanza della pianificazione, soprattutto per i pazienti internazionali, la clinica offre delle date di soggiorno flessibili così da agevolare il riposo e la sistemazione una volta arrivati. Quest’approccio incentrato sulla figura del paziente è particolarmente apprezzato dai pazienti italiani che danno importanza all’eccezionalità di un servizio che rende un’esperienza veramente personalizzata.

Supporto post-operatorio

L’impegno della clinica nell’assistenza al paziente va ben oltre la procedura chirurgica in sé. I pazienti che arrivano dall’estero godono di un’ampia assistenza post-operatoria così da far in modo che il periodo di ripresa sia monitorato ininterrottamente garantendo un risultato duraturo. Questa prevede anche un anno di trattamenti specifici, vitamine e sieri che sostengono una crescita follicolare ottimale. I pazienti ricevono, quindi, assistenza post-operatoria illimitata da remoto da parte di operatori predisposti che forniscono linee guida e supporto per la salute dei capelli nel lungo termine.

Premiati per le tecniche all'avanguardia

Grazie alla massima innovazione nel settore e alla collaborazione con società tecnologiche su scala globale, la Clinica del Dr. Serkan Aygin resta in prima linea per quanto riguarda i progressi a livello internazionale nel trapianto di capelli. Gli approcci innovativi della clinica e le tecnologie avanzate hanno portato a dei successi di pura avanguardia. Nella fattispecie, l’apparecchio Doku Studio Arc, sviluppato da un gruppo di oltre 40 ingegneri, ha ricevuto dei prestigiosi riconoscimenti come IF Design Award 2023 e il German Design Award 2023. Questo dispositivo innovativo è emblematico dell’impegno della clinica nel combinare funzionalità, estetica e l’esperienza dell’utente in relazione alla tecnologia nel settore del trapianto di capelli.