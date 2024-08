Calcio-Lnd: nuove tappe di solidarietà

Un camion si è fermato alla città Ecosolidale della Comunità di Sant’Egidio di Roma e successivamente alla Caritas.



La Lega Dilettanti, con l' Area Responsabilità Sociale, è stata impegnata in questi giorni in tappe di solidarietà, che hanno visto la consegna di 150 colli di abbigliamento sportivo e vestiario di vario genere. Il materiale donato verrà distribuito con la Comunità di Sant'Egidio, negli empori della solidarietà operanti a Roma, che aiutano famiglie fragili, nelle parrocchie romane e nei centri di accoglienza per giovani gestiti dalla Caritas diocesana tramite la Cooperativa Roma Solidarietà.



“Le tappe di solidarietà di questi giorni rientrano in un percorso condiviso con la Comunità di Sant’Egidio e la Caritas Roma - ha dichiarato Luca De Simoni, coordinatore Area Responsabilità Sociale della LND - per contribuire a promuovere i valori della solidarietà sociale attraverso il calcio e il suo ruolo di ambasciatore di gesti positivi e concreti. Siamo contenti di poter contribuire e dare un supporto alle attività di due realtà, che svolgono un lavoro impagabile e fondamentale volto ad aiutare gli ultimi”.