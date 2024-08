“I ragazzi hanno bisogno di essere ascoltati”

MILANO - "Non siamo più abituati ad ascoltare. Ascoltarsi è tutto. I ragazzi hanno voglia e hanno bisogno di essere ascoltati". Tommaso Sacchi ha presentato il libro scritto a 4 mani con sua madre, Rossella Kohler: 'Il bosco dove tutto cominciò'. Il libro parla di Dado, il nonno di Tommaso Sacchi e Giampaolo due partigiani che hanno "combattuto per la libertà d’Italia". Il sogno di Rossella Kohler era che il libro potesse arrivare nelle scuole per creare un legame con il passato. Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del comune di Milano, risponde così a Giovanni Terzi nella 'Terrazza dela Dolce Vita' riguardo alla sua visione delle città del futuro: "Città che partecipano alle decisioni della città. Tutto questo si traduce con un ritorno all’ascolto perché ascoltarsi è tutto".