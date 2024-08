Go Franceschino Go, nasce la nuova associazione di Francesco Michelotti

"Go Franceskino go", questo il nome scelto per lanciare la nuova associazione creata da Francesco Michelotti e che andrà a sostituire quella precedente: "Vai oltre ciò che vedi". Il nome spiega alla perfezione il tema toccato dalla nuova associazione: sensibilizzare le persone sul ruolo e le possibilità dei diversamente abili. "Non individui isolati, ma persone in grado di stabilire delle relazioni. Un aspetto fondamentale che, come il cibo, l'aria e il sonno è alla base della vita degli esseri umani".