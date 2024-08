Premio Fabula, super ospiti alla 14ª edizione

BELLIZZI (SALERNO) - Non arriva solo il jet set dello spettacolo a Bellizzi (Salerno) per la 14esima edizione del Premio Fabula. Dal 28 agosto al 2 settembre i creativi da tutta Italia incontrano anche i supereroi del mondo reale. Riflettori accesi sugli esempi sani: molto fitto il programma di incontri che precede i grandi nomi dello spettacolo italiano. In particolare l’edizione 2024 zumma sullo sport, i campioni paralimpici e il riscatto oltre i limiti fisici e mentali. Perché un mondo più giusto è possibile, basta non calpestare i sogni. Ecco i nomi al centro del Premio Fabula, l’iniziativa culturale, nata nel 2010 da un’idea di Andrea Volpe.

IL PROGRAMMA Si parte giovedì 29 agosto Massimo Antonelli, una vita per la pallacanestro, oggi Coach della Tam Tam Basket di Castel Volturno (Caserta) città dal forte disagio sociale e con la più alta incidenza di extracomunitari in Italia. Nella società quasi tutti ragazzi di provenienza africana e con gravi problemi di inserimento; a seguire Sara Braida e Giovanna Franzese, della Nazionale Italiana femminile sorde, e Carlo Calcagni, Campione Paralimpico. Il 31 i ragazzi incontreranno Martin Castrogiovanni, ex rugbista a 15 e conduttore televisivo italiano di origine argentina. Soprannominato Castro, insieme a Sergio Parisse è stato il terzo giocatore a raggiungere le cento presenze nella nazionale italiana, preceduto soltanto da Alessandro Troncon e Andrea Lo Cicero.

UN’EDIZIONE CHE SALVA L’ANIMA Salva l’anima il tema di quest’anno. Anticipato dall’hashtag e scritto sui social tutto attaccato marcherà un’edizione, la quattordicesima, che guarda ai valori fondamentali degli affetti, a quei legami che sono per sempre. Riccardo Scamarcio sarà il primo ospite, mercoledì 28 agosto. Riccio nero e occhio tempestoso, leggenda del cinema adolescenziale (e non solo) lui, che in tutte le pellicole, dice, «ci metto l’anima» è l’ospite perfetto. Per lui è l’ennesimo momento d’oro. «Svaniti nella notte» di Renato De Maria è il film più visto al mondo su Netflix con 14,900,000 views. Diretto da Michele Placido, è il protagonista di “L'ombra di Caravaggio”. Il giorno seguente, il 29 agosto, la scena sarà per Vittoria Puccini, un’attrice come poche, che nasconde un’anima d’acciaio, ovvero la fibra di una donna energica, istrionica e centrata sulle sue proiezioni professionali. Il 29 sarà anche il giorno della colonna sonora: arrivano i local heroes Morfuco & Tonico 70, autori di “Salvm l’anm”, il brano da cui l’iniziativa prende spunto, cliccattissimo su internet. Il 30 l’ospite scelto dai ragazzi. Gli Alpha, i nativi digitali, la più connessa delle generazioni hanno optato per Giulia Sara Salemi, tiktoker con 5 milioni di follower e nel cassetto il sogno di diventare attrice. Sarà anche il giorno di Francesco Montanari, attore eccezionale, volto e anima indimenticabile del Libanese nella serie Romanzo Criminale prodotta da Cattleya e Sky Cinema, nonché protagonista della fiction Il Cacciatore trasmessa su Rai 2. Domenica 1 settembre sarà invece il giorno di Enrico Brignano. Finissimo umorista, uno dei più brillanti protagonisti della comicità italiana, l'attore e showman, scuola Proietti e quarant’anni di carriera, a ottobre partirà con il tour nei teatri dello spettacolo, «I 7 re di Roma», un omaggio al suo Maestro pieno di affetto e riconoscenza. Prima di lui arriverà anche Dario Sansone, illustratore, cartoonist e leader e autore della folk band napoletana Foja, ma anche cantautore, musicista e regista di film d'animazione. L’ultimo giorno, lunedì 2 settembre, chiude l’edizione 2024 Bianca Nappi. Attrice a tutto campo, spazia tra teatro, cinema, televisione. Dal teatro arriva al piccolo schermo: recita in numerose serie tv, come “In amore e in guerra” e “Distretto di Polizia”, per poi approdare al cinema dove esordisce nel film di Ferzan Ozpetek “Un giorno perfetto”. Con il regista collaborerà poi in “Mine Vaganti” e “Magnifica Presenza”. Di recente è arrivata al cuore di tutti con la fiction ‘Le indagini di Lolita Lobosco’, nella quale veste i panni della migliore amica di Lolì (Luisa Ranieri) ossia Marietta, magistrato, moglie, mamma.