Ascolti eccezionali per la domenica perfetta di Sky

Grandi ascolti per la “domenica perfetta” nella Casa dello Sport di Sky , con tanti eventi live tra motori, calcio, tennis e vela. In particolare, ottimi risultati per la Formula 1 : la vittoria della Ferrari con Charles Leclerc al Gran Premio d’Italia a Monza, live dalle 15 su Sky e TV8, ha ottenuto nel complesso 3 milioni 766 mila spettatori medi, con il 31,7% di share TV complessivo. Nello specifico, su Sky la gara ha ottenuto un ascolto di 1 milione 419 mila spettatori medi in Total Audience*, con l’11,2% di share TV, mentre in chiaro su TV8 è stata vista da 2 milioni 347 mila spettatori medi, con il 20,6% di share TV.

Ottimi numeri anche per la Serie A ENILIVE: il primo big match della stagione, Juventus-Roma, in diretta alle 20.45 su Sky, è stato visto nel complesso da 1 milione 387 mila spettatori medi in Total Audience, con l’8,5% di share TV e 2 milioni 300 mila spettatori unici. A seguire, l’appuntamento post-gara con Sky Calcio Club ha ottenuto 424 mila spettatori medi*, con il 4,1% di share TV. Dati che confermano l’ottimo avvio della Serie A 2024/25 su Sky: le prime tre giornate (con 3 match in co-esclusiva per turno) hanno ottenuto una media di 1 milione 433 mila spettatori cumulati in Total Audience, in crescita del +46% rispetto alle prime 3 giornate dello scorso anno.

Nel Super Weekend di Sky Sport anche la MotoGP: la gara di Aragon, ieri alle 14.00 in diretta su Sky, ha ottenuto un ascolto di 871 mila spettatori medi in Total Audience, con il 6,5% di share TV. Inoltre, il match di Premier League Manchester United-Liverpool, alle 17.30 su Sky, è stato visto da 136 mila spettatori medi*.

Nel palinsesto della Casa dello Sport anche il Tennis con gli US Open, visti ieri da oltre 1,2 milioni di spettatori unici**, e la Vela con il Round Robin della Louis Vuitton Cup: le regate di ieri hanno cumulato nella giornata 123 mila spettatori medi.