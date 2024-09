Fondazione Polito, nuova importante iniziativa per i giovani

Nuova importante iniziativa della Fondazione Polito annunciata in una nota: "La Fondazione Fioravante Polito è orgogliosa di annunciare l'avvio di una straordinaria collaborazione con l'Università Telematica Pegaso, che durerà ben tre anni! Questo accordo rappresenta un'opportunità unica per tutti gli studenti dei corsi di laurea in Scienze Turistiche, Scienze Motorie e Management dello Sport e delle Attività Motorie. Grazie a questa partnership, i nostri giovani talenti avranno l’opportunità di svolgere tirocini formativi e attività di orientamento presso il prestigioso Museo e Biblioteca del Calcio "Andrea Fortunato", situato nella splendida cornice di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate (SA). Un'iniziativa che arricchisce l’offerta culturale e formativa del nostro territorio, promuovendo la crescita professionale dei nostri ragazzi e consolidando Castellabate come centro di eccellenza per l'educazione e lo sport!"