"Esercito e Sport in piazza", evento a Caivano

NAPOLI - Il 28 settembre 2024, in occasione della “Giornata Nazionale dello Sport promossa dal CONI, lo Stato Maggiore Esercito ha organizzato, nell’area Mercato del comune di Caivano (NA), l’evento denominato “ESERCITO & SPORT IN PIAZZA”, per favorire l’attività sportiva tra i più giovani. Gran parte dell’area sarà allestita, con assetti sportivi dimostrativi e interattivi, dai militari del Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito per permettere, a chiunque volesse, di sperimentare diverse discipline, sotto la guida di tecnici militari di alto profilo. A curare la parte strutturale i bersaglieri della Brigata Garibaldi di Caserta, con gli assetti mobili campali della Scuola di Commissariato di Maddaloni e quelli sanitari del Comando Logistico dell’Esercito. Presenti all’evento gli speaker di Radio Esercito del 28° Reggimento “PAVIA” di Pesaro e la Fanfara dei Bersaglieri di Caserta.