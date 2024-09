Festival della letteratura sportiva, seconda edizione a Scampia

Dopo il successo della prima edizione nella stupenda cornice del lungomare Caracciolo, torna nella sua seconda edizione il “Festival della letteratura sportiva” che, nelle dichiarate intenzioni del suo organizzatore, l’Avv. Tommaso Mandato, intende abbinare, soprattutto in favore delle nuove generazioni, i valori della lettura e dello sport. La manifestazione, che anche per questa edizione godrà del patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, si svolgerà dal 3 al 5 ottobre a Scampia, nell’ambito della tredicesima edizione del “Campus3S Givova”, presso la sede dell’Università Federico II. Testimonial d’eccezione anche per questa nuova edizione, lo scrittore e appassionato di sport Maurizio de Giovanni. Nelle tre mattinate, a partire dalle ore 10,00 si alterneranno gli autori dei libri, giornalisti, sportivi, in un confronto con il pubblico e con gli studenti presenti nella sede universitaria.