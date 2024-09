Angelo Musillo è il “Mister Bello d’Italia 2024"

Angelo Musillo . Trentenne lucano adottato da Roma. È il “Mister Bello D’Italia 2024”. Eletto ad Alassio , il giovane dimostra una personalità poliedrica degna di nota. Dall’età di sei anni suona il pianoforte. Si diploma in Conservatorio (Santa Cecilia, Roma) per il corso di Pianoforte - Vecchio ordinamento (curricolo di studi della durata di 10 anni). Prosegue, sempre in Conservatorio, diplomandosi cum laude nel Biennio Specialistico in “Didattica della Musica” e poi intraprendendo il percorso di ricerca (Master di II livello) che lo porterà ad incontrare istituzioni estere riconosciute nell’ambiente accademico come l’”Orpheus Institute” di Gent (Belgio).

Tra un concerto pianistico e una pubblicazione sui giornali di ricerca, Musillo si dedica anche alle arti visive, portando a compimento (110 e lode, bacio accademico e dignità di stampa), con una tesi di laurea sperimentale presso l’”Accademia di Belle Arti” di Roma, il percorso in “Pittura”, nell’istituzione romana. Affascinato dal mondo dell’insegnamento fin dai tempi del liceo classico, decide di specializzarsi anche in questo settore e diventa così Docente di ruolo presso il grado di istruzione secondaria. Dal 2024 firma un contratto con la “Link Campus University” (Roma) come Docente di Piano Coaching e Artistic Research per il Master di II livello in “Music and Performing Arts” e come Formatore per il nuovo ciclo di TFA.

Interessato al mondo dell’immagine, dall’età di diciassette anni inizia a lavorare nella moda come fotomodello. Lo scorso febbraio viene selezionato per partecipare all’ultima edizione di Sanremo (Casa Sanremo) come ‘giovane promessa’ con un suo brano inedito “piano forte” (ora disponibile su tutte le maggiori piattaforme di streaming musicale), in veste di cantautore (testo e musica scritti da lui). La sua indole positiva ed entusiasta catalizza molte attenzioni tra cui quella della redazione di “GQ" che lo intervista come giovane influente under 30, raccontando la sua storia. Fa palestra regolarmente, cura molto il suo stile e condivide la sua vita con i suoi followers creando contenuti day by day. Angelo è un caleidoscopio di interessi. Chi lo segue non può sicuramente annoiarsi. Ogni giorno ne tira fuori una diversa. Ora tra le sue aspirazioni future c’è la pubblicità, il mondo della televisione (opinionista, o chissà, magari la conduzione di un programma tutto suo), il Cinema. Ai reality non ha mai pensato, però gli piace molto l’avventura e il gioco di squadra e con un libro nello zaino e uno spartito nascosto chissà dove, non esiterebbe neppure un secondo a partire per la prossima edizione di Pechino Express.