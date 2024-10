LVMH e F1, insieme per dieci anni

Accordo storico in un momento speciale. La Formula 1 si prepara a celebrare il suo 75° anniversario nel 2025 e proprio dal prossimo anno LVMH diventerà un global partner con una nuova partnership decennale. Diverse maison iconiche del colosso del lusso francese saranno coinvolte, tra cui Louis Vuitton, Moët Hennessy e TAG Heuer. I termini finanziari dell’accordo non sono stati resi noti e per avere maggiori dettagli sarà necessario attendere l’inizio della prossima stagione 2025.