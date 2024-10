“Premio letterario internazionale Montefiore 2024” il 12 ottobre 2024

Torna dopo i successi degli scorsi anni la 14ª edizione del Premio Letterario Internazionale Montefiore, la cui serata conclusiva della edizione 2024 si terrà in uno dei borghi più belli d’Italia: Montefiore Conca in provincia di Rimini, il 12 ottobre dalle ore 15.00 presso il Teatro Malatesta. Il Premio letterario Internazionale Montefiore è uno dei maggiori concorsi popolari italiani, patrocinato dal Comune di Montefiore Conca e Organizzato dall'Associazione Culturale Pegasus di Cattolica. L’evento, si occupa di rilanciare la cultura letteraria, stimolando la creatività dei giovani e dei meno giovani, nonchè di scoprire nuovi talenti, occupandosi nel contempo di celebrare coloro che negli anni si sono particolarmente distinti in campo culturale.