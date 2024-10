Pastificio Rana punta sull’energia solare

SAN GIOVANNI LUPATOTO - Pastificio Rana, leader mondiale nella produzione e commercializzazione di pasta fresca presente in circa 70 paesi, ha investito 1,7 milioni di euro per l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico sul tetto del centro logistico di San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, dove ha sede il quartier generale del Gruppo.



L’utilizzo efficiente dell‘energia è centrale nella strategia Rana relativa al consumo responsabile delle risorse e alla riduzione delle emissioni. Questo impianto trasforma ogni anno i raggi solari in 1.5MWh di energia pulita, con l’obiettivo di coprire il 30% del fabbisogno energetico del centro logistico di San Giovanni Lupatoto.





L'investimento, inoltre, rientra nel più ampio progetto "Nutriamo il nostro futuro", percorso strategico di sostenibilità, col quale l'azienda porta avanti progettualità e azioni volte a prendersi cura delle persone e delle comunità in cui è presente, nel rispetto del pianeta, puntando su una catena del valore etica e trasparente e sull'innovazione come chiave di sviluppo sostenibile per ridurre il proprio impatto sull'ambiente. Basti pensare che dal punto di vista energetico le fonti rinnovabili di energia giocano un ruolo centrale nella strategia di approvvigionamento del Pastificio: tutti gli 8 impianti produttivi, i ristoranti e le sedi operative presenti in Europa, infatti, acquistano energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili con certificati di garanzia di origine.





"Siamo un'azienda famigliare, unita da saldi valori e fondata sull'etica e la sostenibilità, ed è nostra responsabilità preservare il pianeta per le generazioni future -commenta Gian Luca Rana, CEO del Pastificio Rana - Da sempre, per me fare impresa significa avere un'importante responsabilità all'interno della società e questo progetto va nella direzione di confermare il nostro ruolo di "cellula sociale" che lavora giorno dopo giorno per contribuire al benessere collettivo, creare valore per le persone, rispettando e sostenendo il territorio, e intraprendere azioni concrete utili a salvaguardare le risorse naturali e combattere attivamente il cambiamento climatico".

