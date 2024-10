Assoperiodici, Valerio Gaviglia eletto presidente

Valerio Gaviglia , Direttore Media di Sport Network, è stato eletto all’unanimità Presidente dell’Assemblea FCP-Assoperiodici per il biennio 2024-2026 . L’Assemblea ha inoltre confermato Raimondo Zanaboni nella carica di Consigliere Fcp-Assoperiodici in Consiglio.

Gaviglia, le prime parole

Queste le prime parole di Valerio Gaviglia riportate da Prima on line: “In questo particolare momento del mio percorso professionale desidero porgere al Presidente FCP Massimo Martellini e alla Presidente uscente di FCP-Assoperiodici Mariangela Bonatto, nonché a tutti i colleghi che hanno espresso il loro parere favorevole alla mia candidatura, il mio personale ringraziamento per il loro supporto e la loro fiducia. Con i colleghi dell’Associazione, che mi accompagneranno nel corso del mandato, affronteremo costruttivamente il processo di trasformazione della fruizione del contenuto del prodotto periodico, considerandolo un’opportunità per il mercato pubblicitario”. Il Presidente FCP Massimo Martellini ha ringraziato nel corso dell’Assemblea Mariangela Bonatto per il prezioso contributo fornito alla Federazione nel corso dei suoi due mandati di presidenza.