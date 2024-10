SFS Extratime Almaviva Innovation Tour arriva a Torino: scopri la Startup Competition che evolve il mondo del calcio!

Il mondo del calcio sta cambiando velocemente, guidato da nuove tecnologie e innovazioni che stanno trasformando ogni aspetto del gioco, sia in campo che fuori. Se sei una startup con idee innovative o semplicemente sei appassionato di come il calcio e la tecnologia possano evolversi, c'è un appuntamento da non perdere: SFS Extratime Almaviva Innovation Tour arriva a Roma il 25 ottobre 2024 !

L’evento, che si terrà alle ore 15:00 presso la Hall of Fame dello Stadio Olimpico, sarà l’occasione per lanciare ufficialmente la startup competition, SFS Extratime Almaviva. Questa competizione unica darà la possibilità alle startup e agli innovatori di presentare le loro soluzioni tecnologiche, contribuendo a ridefinire il futuro del calcio.

Durante l'Extratime Innovation Tour, verranno presentate le modalità di partecipazione alla SFS Extratime Almaviva, e le startup selezionate avranno l’opportunità di esporre i loro progetti di fronte a esperti del settore, investitori e leader dell’innovazione. Sarà un'occasione unica per mettere in luce idee rivoluzionarie, creare connessioni strategiche e accedere a risorse preziose per far crescere la propria impresa nel mondo dello sport tech.

Oltre alla presentazione della competition, l'evento sarà un’opportunità per esplorare le ultime tendenze in fatto di tecnologie applicate al calcio e scoprire nuove opportunità di business in uno dei settori più dinamici e in crescita a livello globale.

Le prossime tappe dell'Extratime Innovation Tour:

- 15 ottobre 2024 – Torino, Allianz Stadium (Legends Club)

- 25 ottobre 2024 – Roma, Hall of Fame Stadio Olimpico

- 29 ottobre 2024 – Palermo, Stadio Renzo Barbera

Tre appuntamenti imperdibili in tre città iconiche del calcio italiano, che porteranno l'innovazione sportiva al centro dell'attenzione.

Link alla registrazione: Extratime Innovation Tour -Roma https://www.socialfootballsummit.com/it/extratime-almaviva/roma/