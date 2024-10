La Corte dei Greci, eccellenza vinicola

L’azienda vinicola La Corte dei Greci nasce dalla passione, dal sacrificio e dall’esperienza decennale del suo fondatore Mauro Pera che sin da bambino si appassiona al mondo vinicolo della propria famiglia materna, la quale, già dall’inizio del secolo scorso, iniziava le prime produzioni di vino proprio tra le colline dei Castelli Romani . Fu proprio il bisnonno di Mauro infatti, dopo essere tornato dalle Americhe nei primi del ‘900, ad acquistare i primi terreni nel comune di Albano Laziale grazie ai “dollari americani”. Il mondo vinicolo, a distanza di più di un secolo, ha visto cambiare radicalmente modalità di produzione e caratteristiche del vino, e per questo motivo il titolare ha deciso di fondare La Corte dei Greci e riversare tutta la sua esperienza e passione sulla ricercatezza, sulla qualità estrema e sulla raffinatezza dei propri prodotti. I terreni da cui provengono i prodotti vinicoli e oleari de La Corte dei Greci hanno ubicazione nelle colline a sud di Roma e precisamente nei Colli Albani. Queste colline hanno origine da un grande complesso vulcanico che si estende per decine di chilometri i cui coni ospitano tutt’oggi due laghi vulcanici: il Lago di Albano ed il Lago di Nemi.

Il suolo dei Castelli Roman i è dunque formato da un terreno vulcanico prodotto dalle eruzioni che nel corso dei millenni si sono accumulate formando un susseguirsi di colline estremamente fertili e ricche di minerali. Il sottosuolo invece è formato da stratificazioni di rocce eruttive vulcaniche e laviche. Queste particolari caratteristiche hanno permesso fin da tempi antichissimi (già prima della nascita dell’Impero Romano) la coltivazione dei vitigni e degli olivi con risultati eccellenti. Tutto ciò dona estrema eleganza e mineralità ai vini de La Corte dei Greci, nonché intensi e persistenti sentori fruttati all’Olio Extravergine di Oliva. Anche la vicinanza al Mar Tirreno (meno di 20 km) permette che i venti provenienti dalla costa marittima lambiscano continuamente per tutto l’arco dell’anno i vigneti, portando con sé la sapidità del mare che ritroviamo in modo marcato all’interno dei calici.

La Corte dei Greci, col passare degli anni, si è specializzata nella produzione di vini di alta qualità con importanti vitigni internazionali e autoctoni. Sempre alla ricerca della migliore qualità e del prezzo accessibile a tutti, l’azienda produce oggi due tipologie di vini bianchi: ATHENES - IGT Lazio BOMBINO, strutturato e molto minerale, e YPNOSIS, un IGT Lazio Malvasia Puntinata. Inerentemente ai vini rossi, produce un elegantissimo CRETHA da vitigno MERLOT e un corposo e possente HEROS, Montepulciano D’Abruzzo DOC. In ultimo, arricchisce la linea un fruttatissimo Prosecco DOC, PSYKE, e APRHODITE, un vino rosé indimenticabile con i suoi sentori accattivanti e il suo affinamento in barriques di rovere francese.

Cercando di superare il luogo comunque secondo cui i prodotti di qualità siano sul mercato solamente a costi esorbitanti, La Corte dei Greci ha da sempre come obiettivo di permettere a tutti di degustare e acquistare prodotti raffinati a costi contenuti. «La qualità dei vini e dell’olio extravergine di oliva non è sempre direttamente proporzionale al prezzo di vendita – commenta Mauro Pera –. La differenza è data pesantemente dalla struttura organizzativa delle aziende, dagli sprechi e dalle gestioni farraginose. Il costo di produzione di un vino dai “100 punti Parker”, quasi irraggiungibile ai più, non è molto differente da un eccellente vino di una seria e sana azienda del territorio. Sono tutti i costi accessori e le speculazioni varie che caratterizzano l’ingiustificato prezzo dei più blasonati marchi».

