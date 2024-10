Hey Pilates presenta Hey Days, rivoluziona il concetto del pilates con Chelle Mahoney

Preparati a scoprire il Pilates come non l’hai mai immaginato! HEYPILATES lancia HEYDAYS, una settimana esclusiva dedicata al benessere totale e alla performance, con un programma innovativo firmato Chelle Mahoney, atleta Nike epioniera del Pilates atletico.

Per la prima volta in Italia, e direttamente da Los Angeles, Chelle condividerà il suo metododi allenamento atleticoche sfida il corpo ed eleva la mente. Dall’11 al 16 Novembre 2024, le porte dello studio HEY PILATES di Milano si aprono a una settimana intensiva e trasformativa con masterclass e sessioni esclusive che spingono oltre i confini del Pilates tradizionale.

IL PROGRAMMA:

SEI GIORNI DI ENERGIA, CONCENTRAZIONE E BENESSERE PROFONDO

Un calendario di esperienze di allenamento progettato per spingere ogni partecipante al massimo delle proprie possibilità.

MAT Class: Masterclass dinamiche come “Train Like an Athlete” per potenziare forza e resistenza e “Flow & Deep Muscle Work,” che seguirà il talk serale sui temi dello sport, dell’alimentazione e dell’equilibrio, ospitato off-site presso il prestigioso Magna Pars Hotel.

HEAT Class: Allenamento ad alta intensità nella HEAT Room, una sala innovativa che combina tre sistemi, tra cui uno a infrarossi, per ottimizzare la sfida fisica e mentale. Qui il Pilates incontra la resistenza e l’alta intensità, trasformandosi in una disciplina che aumenta la tenuta muscolare e mentale in un ambiente caldo e stimolante.

REFORMER Class:Sessioni esclusive con il Reformer, la macchina più celebre del Pilates, per un allenamento completo che supera l’idea di ginnastica dolce. Queste lezioni si concentrano su stabilità, potenziamento muscolare e controllo profondo, modellando il corpo con un approccio atletico e intenso, lontano dagli stereotipi tradizionali sul Pilates.

HEY PILATES: L’INNOVAZIONE DEL PILATES A MILANO

HEY PILATES nasce con l’idea del movimento e del benessere come esperienza di trasformazione. Con HEY DAYS, il centro mira a creare un ambiente dove allenamento, recupero e wellness si fondono per offrire un percorso completo.

“HEY DAYS è la nostra visione del wellness portata a un livello superiore. E' un’opportunità per i nostri clienti di allenarsi, esplorare e celebrare il benessere come stile di vita, con un’atleta che altrimenti bisognerebbe andare a trovare nella West Coast, proprio come ho fatto io” spiega Chiara, fondatrice di HEY PILATES.

Fondato con la missione di ridefinire il Pilates per adattarlo alle esigenze di chi cerca benessere e performance, HEY PILATES si è distinto come pioniere di un approccio moderno al Pilates. HEY DAYS rappresenta un’estensione naturale della loro visione, portando a Milano l’energia, la disciplina e l’innovazione che contraddistinguono il Pilates atletico.

UNA TRAINER INTERNAZIONALE E UN'ESPERIENZA OLTRE L’ORDINARIO

Chelle Mahoney, conosciuta per il suo stile “anti Pilates princess,” è pronta a trasformare il modo di vivere il Pilates. Trainer di fama internazionale, Chelle combina forza, tecnica e resistenza in un approccio che rende il Pilates una disciplina atletica, grintosa e accessibile a tutti. “Il mio obiettivo è spingere le persone oltre i limiti, rivelando quanto siano forti e resilienti,” afferma Chelle. Durante HEY DAYS, sarà al fianco dei partecipanti, offrendo un’esperienza che non è solo allenamento ma vera trasformazione.

Location e Dettagli di Partecipazione

HEY DAYS si svolgerà presso il centro HEY PILATES a Milano, un ambiente progettato per massimizzare l’efficacia e il comfort di ogni sessione, tutte a numero chiuso (massimo 4 persone per classe). Alcune sessioni esclusive, come le MAT masterclass e il talk serale, si terranno presso il magnifico Magna Pars Hotel.

Dall’11 al 16 Novembre, ognuno avrà l’opportunità di vivere un programma intensivo di crescita fisica e mentale, pensato per chi desidera portare il proprio benessere a un livello superiore.