Bonanno... al Top

È appena ripartita l’ottava edizione di “Top – Tutto Quanto Fa Tendenza”, iconica trasmissione di Rai 2 che celebra il lifestyle e le eccellenze del made in Italy. Condotta da Enzo Miccio, accompagnerà il pubblico in un variegato viaggio tra tendenze, modi di vivere e appuntamenti da non perdere. La puntata di domani, in onda alle 15 su Rai2 e RaiPlay, prevede in scaletta anche un servizio sulle mostre più belle ed emergenti del nostro Paese, rubrica affidata alla giovane presentatrice siciliana Marianna Bonanno, che questa volta ha scelto una esposizione sul Titanic.