Landini e il ct Luciano Spalletti insieme per il Made In Italy: i dettagli

Landini , storico marchio di trattori del Gruppo Argo Tractors con sede nel cuore della Motor Valley italiana a Fabbrico (Reggio Emilia) che quest’anno celebra i 140 anni di attività, avvia una nuova collaborazione con Luciano Spalletti , Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di calcio, accomunati dalla passione per il Made in Italy . Spalletti, conosciuto anche per il suo interesse verso il mondo agricolo, ha scelto un trattore Landini Trekker4 MY25 per la sua tenuta a Montaione (FI) in Toscana, dedicata alla produzione di vino e olio.

“Landini, con la sua vasta gamma di trattori adatta ad ogni applicazione è leader degli specializzati, ed è da sempre testimone dell’italianità nel mondo - ha affermato Mario Danieli, Country Manager per l’Italia di Argo Tractors -. Siamo infatti un’azienda al 100% italiana che investe e produce sul territorio nazionale e lo testimoniamo anche i nostri recenti impegni che ci hanno portato ad aprire un nuovo stabilimento dedicato alla fabbricazione delle trasmissioni a Campagnola, in provincia di Reggio Emilia. Chi meglio dell’allenatore degli “azzurri” potrebbe condividere con noi questi valori? Spalletti, CT della nostra nazionale e rappresentante della sportività italiana si sposa perfettamente con la nostra mission aziendale. Spalletti, infine, non solo è un’icona dello sport più amato dagli italiani, ma condivide con noi il rispetto per la terra e per il lavoro agricolo e la sua presenza celebra i valori comuni che Landini rappresenta da quasi un secolo e mezzo”.

L’allenatore della Nazionale azzurra è atteso venerdì 8 novembre presso lo stand di Landini della Fiera EIMA di Bologna in programma fino a domenica 10 novembre.

“Sono davvero onorato di condividere i valori del Made in Italy di uno storico Brand che da anni è ambasciatore dell’italianità nel mondo”, ha commentato Luciano Spalletti.

“Siamo orgogliosi di accogliere nella nostra squadra Luciano Spalletti con il quale avviamo una nuova collaborazione – ha aggiunto Alberto Morra, Membro del Comitato di Direzione di Argo Tractors –. Ho avuto il piacere di conoscerlo personalmente in occasione della visita ad uno dei nostri stabilimenti nello scorso mese di settembre, momento in cui abbiamo mostrato i nostri trattori e il nostro metodo di lavoro. Sono sicuro che il Trekker 4 MY25 che ha scelto sarà un alleato prezioso per la sua azienda agricola, e siamo certi che risponderà alle sue esigenze”.

Il Landini Trekker4 MY25 è finalista del “Tractor of the Year 2025” nella categoria Best of Specialized. È un trattore emissionato Stage V, dotato di filtro antiparticolato DPF a rigenerazione passiva, catalizzatore di ossidazione DOC e, solo per i modelli con oltre 75 cavalli di potenza, del catalizzatore a riduzione selettiva delle emissioni SCR con un serbatoio AdBlue da 10,5 litri.