Storie di donne, dieci e lode

Commozione e successo per i racconti che si sono ascoltati nella decima edizione di “Storie di Donne”, ieri alla Sala Giunta del Coni al Foro Italico a Roma. Premi e riconoscimenti a donne che con la loro professionalità si sono distinte, o meglio hanno esaltato la peculiarità e la sensibilità di tutte le donne. Donne, dunque, portavoci anche di chi vive nell'ombra e per questo forse non vince premi, ma lavora per la crescita della società. Tra le premiate, ma assente per impegni lavorativi, anche Annalisa Minetti, atleta paralimpica e non solo, che con la sua storia di abnegazione è tra le più imponenti voci di donne che non mollano, che credono non solo nei propri sogni, ma che il proprio sogno possa essere uno stimolo per tutti (non solo per le donne) a trovare una strategia alle avversità della vita, per trasformare, come nel suo caso, il cammnino verso la "diversità" in una nuova possibile occasione di vita. Tra gli ospiti poi Luciana Marcellini Gaddi Hercolani (nella foto con Lisa Bernardini), nata a Roma nel 1948, figlia del regista de "La Grande Olimpiade", Romolo Marcellini, che iniziò a nuotare a 9 anni e a soli 12 partecipò ai Giochi di Roma 1960, nei 200 rana. Fu la più giovane atleta in gara all'Olimpiade di casa e una delle più giovani nuotatrici di sempre a partecipare ai Giochi Olimpici. Prese parte anche agli Europei del 1962 a Lipsia.