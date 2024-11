Frecciarossa main partner di Padelness

Frecciarossa, il treno Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS), è main partner di Padelness, la prima fiera italiana del padel e del fitness, che si terrà negli spazi della Mostra D’Oltremare, a Napoli, dal 22 al 24 novembre 2024. Per agevolare l’utilizzo del treno e permettere alle persone di scegliere una modalità di trasporto più green per recarsi alla fiera, è stata attivata l’offerta “Speciale Eventi” che consente di viaggiare a bordo dei Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca con sconti fino al 75% sul prezzo base, utilizzando il codice “PADELNESS” in fase di acquisto. L’offerta “Speciale Eventi” è disponibile sul sito e App di Trenitalia, presso le biglietterie e le agenzie di viaggio. Padelness è una fiera dedicata a imprenditori, sportivi professionisti e amanti del padel e del fitness. Durante la tre giorni alla Mostra d’Oltremare saranno disponibili cinque campi di padel, due palchi fitness, aree dedicate al relax e all’intrattenimento, oltre a un vasto programma di partite di padel, sessioni di fitness, momenti dedicati al benessere, convegni e conferenze, clinic e il Torneo Open maschile e femminile della Federazione Internazionale Padel (FIP RISE). Frecciarossa muove le persone e le connette allo sport, nel rispetto dei principi della sostenibilità; affianca il proprio nome a prestigiosi eventi e federazioni sportive. Nel 2024 si è confermata Premium Partner della Nazionale Italiana di Calcio ed è Treno Ufficiale della Nazionale Italiana di Rugby, di Ducati Corse, della Federazione Italiana di Atletica Leggera, della Federazione Italiana Nuoto, della Federazione Italiana Scherma, di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, di Golden Gala 2024, della Lega Pallavolo Serie A Femminile e delle NITTO ATP Finals. Si conferma, inoltre, Title Sponsor di Coppa Italia della Serie A, delle finali di Coppa Italia della Lega Pallavolo Serie A Femminile, della Final Eight e della Supercoppa di Basket maschile. Frecciarossa è stato anche treno ufficiale dei Campionati Europei di Atletica Roma 2024, Title Sponsor della Coppa Italia di Calcio femminile e Treno Ufficiale degli Internazionali BNL d’Italia 2024. Con oltre 270 collegamenti e 30 corse bus, le Frecce e i FrecciaLink consentono di raggiungere più di 150 destinazioni in tutta Italia.