Come richiedere un finanziamento online: vantaggi e procedure

Nel variegato panorama del settore del credito esistono molte soluzioni per i clienti che hanno bisogno di un finanziamento per soddisfare le proprie esigenze o per realizzare progetti personali. Tra di queste c’è la cessione del quinto, un finanziamento sempre più diffuso sia per la sua convenienza, che per la facilità di accesso. Negli ultimi anni però l’intero comparto è stato caratterizzato da una serie di cambiamenti che hanno rivoluzionato le modalità con cui si richiede e ottiene la liquidità desiderata e in questo articolo vi spiegheremo in cosa consistono le principali novità.

Una volta per ottenere liquidità era necessario recarsi di persona in Banca o presso un’Agenzia, firmare numerosi documenti e attendere tempi più o meno lunghi, in base alla tipologia di finanziamento che veniva richiesto. Oggi, grazie alle nuove tecnologie disponibili e allo sviluppo di procedure tarate sempre di più sull’esigenza del cliente, le modalità di accesso al credito sono totalmente cambiate. Prima di entrare nel dettaglio e spiegare come ottenere la cessione del quinto online in modo facile, è bene fare una distinzione tra le principali tipologie di finanziamento disponibili.

Chi cerca importi tra i 5.000 e i 90.000 euro di solito ha a disposizione il prestito personale o la cessione del quinto. Il mutuo ipotecario permette invece di richiedere importi molto più elevati, ma è generalmente legato ad una finalità ben specifica, come l’acquisto o la ristrutturazione di un immobile.

Il prestito personale può essere richiesto sia da dipendenti che da pensionati e lavoratori autonomi. I criteri con cui il richiedente viene valutato sono però molto stringenti e, anche se le tempistiche di erogazione possono essere più brevi, non sempre è possibile ottenere questo finanziamento, soprattutto se si richiedono cifre di un certo tipo. Dal canto suo la cessione del quinto, richiedibile solo da parte di dipendenti e pensionati, permette di ottenere anche importi più elevati rispetto al prestito personale e presenta una maggiore facilità di accesso. Prevede infatti come uniche garanzie il contratto a tempo indeterminato (in alcuni casi anche il determinato, a patto che la durata del prestito non ecceda la scadenza del contratto lavorativo) e la pensione. Inoltre, nel valutare il richiedente, generalmente non si tiene conto di eventuali disguidi bancari o segnalazioni. Quello che però frena molti dal richiedere questo tipo di finanziamento sono le tempistiche. La cessione infatti, per essere erogata, necessita dell’intervento del datore di lavoro o dell’ente previdenziale, che devono rilasciare apposito benestare senza il quale il finanziamento non può essere liquidato. Le tempistiche possono quindi allungarsi sensibilmente e questo può essere un problema per i clienti che hanno bisogno di liquidità in tempi rapidi.

Qui entrano però in gioco due variabili molto importanti, che fanno la differenza quando si valuta a chi rivolgersi per ottenere un prestito: l’esperienza e la tecnologia. Ci sono infatti Istituti altamente specializzati che, grazie alla loro lunga esperienza e alla profonda conoscenza del prodotto, mettono a disposizione del cliente delle procedure semplificate, capaci di abbattere sensibilmente i tempi di gestione della pratica. A queste procedure vanno poi sommati i vantaggi offerti dalle nuove tecnologie. Oggi infatti il cambiamento parte dalla fase di richiesta: è possibile farlo direttamente online, dal proprio smartphone o PC. E non stiamo parlando della classica richiesta di appuntamento tramite modulo web. Grazie all’iniziativa di Istituti come Dynamica Retail, pioniera nel suo mercato di riferimento nell’adozione di tecnologie innovative, è possibile elaborare un preventivo in autonomia e, qualora di proprio gradimento, richiedere e ottenere una cessione del quinto totalmente online. Tutta la procedura viene gestita tramite il web: dal caricamento dei documenti alla sottoscrizione dei contratti tramite firma digitale con codice OTP.

Il vantaggio offerto da questo tipo di procedura non si esaurisce con la liquidazione del prestito: tramite l’Area Clienti di Dynamica Retail è anche possibile mantenere monitorato lo stato dei pagamenti delle rate. Nella cessione del quinto infatti, le quote mensili vengono versate direttamente dal datore di lavoro o ente previdenziale. Il cliente potrebbe quindi accorgersi in ritardo di eventuali insoluti ma anche questo aspetto viene gestito grazie ad un cruscotto che permette di controllare in tempo reale i pagamenti.

In questo modo quindi, è possibile accedere a finanziamenti come la cessione del quinto, spesso più convenienti rispetto ai prestiti personali, in maniera ancora più rapida, semplice e sicura.

CONTENUTO SPONSORIZZATO