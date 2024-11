Domani “Sfida Impossibile” con Corti-Perez

Dopo aver sfidato, nella prima puntata il colosso del judo, Marco Maddaloni, Stefano Corti questa volta ha deciso nuotare in acque conosciute e sfidare un gigante della pallanuoto: il suo amico Amaurys Pèrez. In ogni appuntamento il conduttore dovrà affrontare i campioni in tre prove: La Sfida Corti, dove tenterà di sfruttare le sue capacità personali. La Sfida Vale Tutto, una gara fuori dalle regole dove ogni strategia è ammessa. La Sfida Finale, il momento più temuto, in cui si misurerà direttamente nella disciplina dell’atleta, ma con il supporto di un Super Bonus. La prima prova della seconda puntata lascerà Amaurys senza parole. La seconda invece gli toglierà letteralmente il fiato. Chissà quindi cosa dovrà affrontare quando arriverà il momento di buttarsi in acqua con la palla. In che modo Stefano riuscirà a tenere testa a uno dei campioni più influenti della storia della pallanuoto?

Ad aiutarlo in questa impresa titanica ci sarranno due coach messi a disposizione dal Consorzio di Tutela Grana Padano, che lo preparano fisicamente e mentalmente, dimostrando quanto alimentazione e allenamento siano fondamentali per migliorare le performance, anche quelle di un conduttore. Ogni puntata inizia con un’irruzione a sorpresa: Stefano raggiunge l’atleta per lanciargli il “guanto di sfida”. Da lì, tra allenamenti intensivi e commenti ironici, prende vita una competizione spettacolare che mescola abilità fisiche, astuzia e tanta ironia.