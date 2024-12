Lo sport nella società moderna: incontro con Zorzi

Appuntamento da non perdere quello di sabato 7 dicembre alle ore 17:30 a Ponte a Tressa (Siena) con Andrea Zorzi, protagonista nel dream team del volley maschile italiano. Un appuntamento dedicato al tema dello sport, dove si ragionerà del ruolo che riveste oggi lo sport nella complessità e competitività della società moderna, analizzando il tema sotto il profilo educativo, formativo, relazionale e sociale. Ospite d'eccezione sarà Andrea Zorzi, recentemente inserito nella prestigiosa International Volleyball Hall of Fame e campione indimenticato di quella storica nazionale italiana di pallavolo definita la generazione dei fenomeni e nominata “la squadra di pallavolo più forte del XX secolo” per i grandi successi internazionali ottenuti negli anni 90. A moderare la chiacchierata sarà Giovanna Romano, bravissima giornalista che con il Gruppo Autonomo Stampa di Siena, di cui è la Presidente, organizza il Festival del giornalismo di Siena. Giovanna Romano è anche l'autrice del libro “Un tiro mancino”, dove si racconta la storia di Matteo Betti, medaglia d'argento nel fioretto individuale alle ultime paralimpiadi di Parigi. Lo sport è probabilmente il tema che più di ogni altro, direttamente o indirettamente, tocca davvero le corde di tutti; perché lo si pratica, perché lo si è praticato o semplicemente perché ci appassiona con le emozioni che riesce a trasmettere.