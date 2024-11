Una nuova stagione ricca di sorprese e contenuti inediti per Guido dalle Sette , il primo Radiocast made in Italy, disponibile da martedì 15 ottobre con episodi disponibili sulle principali piattaforme di streaming ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 19:00. Alla conduzione, Guido Bagatta affiancato dal giovane Dionigi Andreano , confermato come seconda voce anche per questa nuova edizione: un duo che combina esperienza e freschezza, promettendo un mix perfetto di intrattenimento e approfondimento. La novità principale di questa stagione sarà lo sviluppo narrativo di ogni puntata: il concetto dei "sei gradi di separazione" giocherà infatti un ruolo fondamentale, collegando persone e storie in modi inaspettati e affascinante.

Gli episodi partiranno da un tema iniziale, spunto per una conversazione che si evolverà in maniera imprevedibile, portando a conclusioni spesso sorprendenti e distanti dal punto di partenza. Questo approccio offre un viaggio dinamico e stimolante per l’ascoltatore, che sarà immerso in un racconto avvincente e mai scontato. Il tutto impreziosito da una selezione musicale di altissimo livello, con 4 o 5 brani per episodio scelti personalmente da Guido Bagatta. Nessun limite di genere o epoca: la colonna sonora sarà un elemento chiave per creare atmosfere uniche e adattarsi perfettamente ai diversi toni della puntata. Guido dalle Sette è un programma radiofonico in formato podcast, un Radiocast appunto, nato da un’idea di Guido Bagatta e di Golden Flamingo (agenzia di comunicazione che cura la produzione del programma). A differenza dei più comuni podcast, Guido dalle Sette consente all’ascoltatore di seguire la messa in onda del programma anche in modalità live durante l’interessante fascia del drive time. Inoltre, novità di quest’anno, è la disponibilità del programma in formato vodcast su YouTube, Facebook, Twitch e Spotify, per offrire un’esperienza ancora più “immersiva” e dinamica. Confermata la sigla del programma, curata sin dalla nascita da Massimo Sciannamea dello studio Yellow Rabbit, importante realtà nelle produzioni musicali, che ne ha curato anche la consulenza audio e musicale. Main Sponsor di Guido dalle Sette è Scalo Milano Outlet & More, che ha deciso di affiancare Guido in questa nuova stagione.

“Siamo molto felici di supportare il format condotto da Guido Bagatta – ha dichiarato Davide Lardera, Amministratore Delegato Scalo Milano Outlet & More - e di inaugurane l’inizio in un giorno davvero significativo per il progetto di Scalo Milano Outlet & More. Si è appena conclusa la Conferenza Stampa d’inaugurazione dell’ampliamento dell’Outlet di Milano che ha avuto come moderatore Guido Bagatta: un nuovo inizio segnato da questa bella attività di sponsorship. Siamo felici di dimostrarci l’Outlet di Milano anche per la scelta che facciamo per la città e a sostegno di progetti come questi.” Confermata anche quest’anno la presenza di Tassoni come prezioso Partner del radiocast. Tutte le puntate saranno disponibili alle ore 19:00 su YouTube e sulle principali piattaforme di streaming sul profilo Guido dalle Sette.

Per rimanere aggiornati su Guido dalle Sette, basta andare su: YOUTUBE, SPOTIFY, APPLE PODCAST, AMAZON