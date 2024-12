Premio Andrea Fortunato a Zoff, Mancini, Pecchia e Bove

Si svolgerà, lunedì 9 dicembre, presso il Salone d’Onore del Coni a Roma, la XV Edizione del prestigioso Premio Andrea Fortunato – Lo Sport è Vita. Il Premio Andrea Fortunato, uno dei più importanti riconoscimenti nazionali, è organizzato dalla Fondazione Fioravante Polito di Santa Maria di Castellabate (Salerno), promotrice della Biblioteca e del Museo del Calcio Andrea Fortunato. L'obiettivo precipuo della Fondazione Polito è quello di rendere obbligatorio il Passaporto Ematico, intitolato a quattro compianti calciatori: Andrea Fortunato, Piermario Morosini, Flavio Falzetti e Carmelo Imbriani. Il Passaporto Ematico mira a introdurre gli esami a carattere ematico e cardiaco tra quelli attualmente previsti per ottenere l’idoneità sportiva, proprio al fine di evitare tragedie come quelle che hanno purtroppo colpito i sopracitati calciatori. Della vitale importanza della prevenzione e dell’impegno del mondo dello sport in favore della stessa, si è parlato nel corso di un incontro-dibattito moderato dal giornalista Antonio Vuolo, che ha preceduto la cerimonia di consegna del Premio Andrea Fortunato.