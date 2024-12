La Fondazione OMRI ricorda Ciampi

La svolta di Ciampi: la celebrazione della Fondazione OMRI è partita dall’Altare della Patria con Tagliente e Novelle Calligaris



In occasione del 104° anniversario della nascita di Carlo Azeglio Ciampi, la Fondazione Insigniti OMRI ha celebrato il ricordo del Presidente che più di ogni altro ha saputo riscoprire e valorizzare i simboli della Repubblica e le ritualità civili. La ricorrenza ha coinciso con la chiusura simbolica di un anno di impegno al servizio della comunità, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alla trasmissione dei valori costituzionali.



La giornata si è aperta con un momento di straordinario significato: la deposizione di una corona d’alloro al Sacello del Milite Ignoto presso l’Altare della Patria, un gesto che ha reso omaggio alla memoria dei caduti e ha simbolicamente rafforzato il legame tra i valori repubblicani e l’impegno della Fondazione.



Alla cerimonia hanno partecipato i rappresentanti degli organi e degli organismi della Fondazione, inclusi i venti comitati territoriali che, durante l’anno, hanno accolto le tappe dei progetti presentati lo scorso 19 febbraio al Ministero dell’Interno. La loro presenza ha testimoniato la capillarità e l’efficacia delle iniziative della Fondazione su tutto il territorio nazionale.



In rappresentanza delle comunità locali, due esponenti territoriali della Fondazione – Silvia Nanni di Varese e Fabrizio Pucci di Massa – sono stati scelti per portare la corona d’alloro. A loro si sono uniti figure di spicco del mondo accademico e sportivo, come Pietro Pietrini, direttore della Scuola IMT Alti Studi di Lucca, e Novella Calligaris, presidente dell’Associazione Nazionale Atleti Azzurri d’Italia. Questi hanno accompagnato il Presidente della Fondazione, Prefetto Francesco Tagliente, nel rendere omaggio al Sacello del Milite Ignoto.



La partecipazione di personalità di rilievo del mondo intellettuale e culturale ha rafforzato il messaggio centrale della celebrazione: la necessità di un dialogo tra eccellenza accademica, sportiva e servizio alla comunità, valori che rappresentano il cuore pulsante della missione della Fondazione. La cerimonia all’Altare della Patria si è conclusa come un momento di profonda riflessione e celebrazione, ma anche come un rinnovato impegno della Fondazione a promuovere la coesione sociale, il senso civico e la memoria storica, in linea con lo spirito della svolta voluta da Carlo Azeglio Ciampi.