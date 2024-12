Holly & Benji torna in edicola: scopri un’offerta speciale

L’amicizia, la lealtà, il coraggio, la determinazione: tutti i valori e i principi fondanti dello sport...

Da oggi finalmente potrai riscoprire un mondo di emozioni grazie ai leggendari protagonisti del celebre anime che ha fatto sognare generazioni e generazioni di ragazzi! Pagina dopo pagina, i tuoi beniamini ti coinvolgeranno nelle sorprendenti avventure sul campo di calcio. Per gli appassionati di ieri, di oggi e di domani!

Holly e Benji in edicola: l'offerta speciale

Ogni uscita include: un fascicolo a colori, realizzato esclusivamente per questa collana; pagine di approfondimento sui protagonisti, le loro caratteristiche fisiche, atletiche e caratteriali; i riassunti visuali degli episodi TV, di volta in volta corredati dalle immagini più significative. La collezione “Holly & Benji Collection” si compone di 80 uscite e sarà in edicola dal 28 dicembre 2024 con la prima uscita al prezzo di lancio di €2,99. Le uscite avranno periodicità quattordicinale. Per ricevere tutte le uscite è possibile sottoscrivere un abbonamento sul sito www.hollyebenjicollection.it e scoprire sconti e regali esclusivi inclusi nell’offerta. Le successive uscite sono consultabili sul sito www.hollyebenjicollection.it. E in più, in esclusiva per i lettori del Corriere dello Sport - Stadio, un’eccezionale OFFERTA ABBONAMENTO SCONTATA! Con la prima spedizione, a solo € 6,99 (anziché € 8,98), le miniature 3D di Oliver Hutton e Benji Price. Corri in edicola!