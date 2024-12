A Federica Cappelletti il premio sport Panathlon

Le storie di sport e di vita hanno fatto da cornice alla serata a Villa Olmi di Bagno a Ripoli (Firenze), organizzata dal Panathlon Firenze Medicea, per un momento conviviale prima del Natale.



Padrone di casa il presidente Fabio Cannone, che con il segretario Gianni Taccetti e delegato Coni Firenze, Andrea Da Roit, governatore Panathlon Area 6 Toscana, Maria Federica Giuliani, Nicola Armentano, consigliere allo sport della Città Metropolitana Firenze, Paolo Mangini, presidente del Comitato regionale toscano della LND, Roberto Bellocci, consigliere del Comitato LND Toscana, hanno annunciato la vincitrice del Premio Panathlon “Sportivo dell’anno della Città Metropolitana” .



Ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento, arrivato alla seconda edizione, è stata Federica Cappelletti, presidente della Divisione Serie A femminile Professionistica, per l'impegno nello sviluppo del calcio femminile.



Nel corso della consegna del Premio, moderata da Gaia Simonetti, segretario USSI Toscana, è stato dedicato anche un ricordo all'indimenticato campione del mondo 1982, Paolo Rossi, ed al suo attaccamento alla maglia azzurra.



L'iniziativa, che ha visto la presenza delle istituzioni, tra cui Francesco Pignotti, Sindaco di Bagno a Ripoli e Francesco Casini, consigliere comunale di Firenze e Metropolitano di Firenze, Il Presidente dell’UNVS Firenze, Ugo Ercoli past presidente del Club Panathlon con i vicepresidenti Marika Pollicina e Enrico Minelli, il Presidente del Panathlon Firenze, Maurizio Mancianti e di club sportivi come Affrico e Assi Giglio Rosso, ha offerto l'occasione per illustrare nuovi progetti di cultura dello sport per le nuove generazioni, intrecciando il filo della storia al futuro.