A Pisa e Sassuolo Premio Gentilezza nello Sport

Prima del match tra Pisa e Sassuolo, una premiazione che ha visto protagonisti i due club.

Giuseppe Corrado, presidente del Pisa Sporting e Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo hanno ricevuto il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport da Gaia Simonetti e Chiara Castellani, ambasciatrici di gentilezza.

Il Premio Costruiamo Gentilezza è stato consegnato per l'iniziativa, che ha visto tra i protagonisti il Pisa, "Accendi il faro che è in te" che ha come fine quello di diffondere tra i giovani la cultura della gentilezza e per il progetto "Un gol a quattro zampe" che vede il Sassuolo a sostegno del canile e gattile Punto & Virgola per promuovere l’adozione di cani e gatti presenti presso la struttura intercomunale di Magreta-Formigine (MO).

La maglia di ambasciatore alla gentilezza, disegnata dai bambini, simbolo del Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport, è andata, tra gli altri, a Guglielmo Vicario, Federica Cappelletti, Anna Astori, nel ricordo del figlio Davide, Claudio Ranieri, Giorgio Chiellini, Elisabet Spina, Filippo Macchi e Daniele Cassioli.