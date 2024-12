Vespucci: ad Abu Dhabi molte le visite ricevute

Ministro Crosetto

Il Ministro Guido Crosetto ha incontrato l'ex calciatore Alessandro Del Piero e il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli a bordo della nave scuola Amerigo Vespucci in occasione della 31/ma tappa del tour mondiale.

"Grazie per la straordinaria impresa per cui molti di voi si stanno sacrificando da centinaia di giorni", ha detto il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha salutato l'equipaggio dell'Amerigo Vespucci durante la sua visita a bordo ad Abu Dhabi, in occasione della 31/ma tappa del tour mondiale.

"Ringrazio voi e le vostre famiglie.Sappiate che come tutte le attività delle forze armate anche questa ha un ritorno straordinario per il nostro Paese. Il tour mondiale Vespucci ha avuto un grande risultato non solo per la conoscenza della marina italiana o per l'addestramento, ma anche per essere riuscita a trasportare in giro per il mondo l'Italia creando anche importanti ricadute economiche per il nostro Paese. Con il Vespucci abbiamo dimostrato che le forze armate sono anche altro. Non sono solo quelle che preservano la libertà, la pace e la sicurezza ma anche quelle che sanno dare onore all'Italia. Ogni fine anno bisogna regalarsi una speranza, abbiamo il dovere e il diritto di sperare. Allora speriamo che il prossimo anno si possano rimettere insieme i fili della pace, della comprensione e della tolleranza. Noi ce la metteremo tutta, io mi auguro che nei prossimi giorni a Gaza possa cambiare qualcosa e come sembrava impossibile in Libano si trovi un equilibrio, una tregua che sia uno scambio di libertà. Per questo lavoriamo, questo è il nostro lavoro questo è il nostro compito", ha aggiunto il Ministro.

Le dichiarazioni di Fontana

Anche il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in visita alla nave Amerigo Vespucci in sosta ad Abu Dhabi ha dichiarato: "L'Amerigo Vespucci e il Villaggio Italia stanno portando i simboli del Made in Italy nel mondo. L'accoglienza che la nave riceve in ogni porto ci fa capire l'apprezzamento internazionale per il nostro Paese. Da questo può nascere una nuova consapevolezza del valore dell' Italia, che abbiamo il dovere di custodire, tramandare e promuovere. Un orgoglio e una responsabilità che dobbiamo condividere. La bellezza della nave e la sua organizzazione lasciano a bocca aperta. Sono qui per ringraziare ogni singolo componente dell'equipaggio per il contributo che sta dando. Uomini e donne della Vespucci portano l'Italia nel cuore trasmettendo questa passione a tutti i popoli che incontrano".