"Campioni illustrati" con Di Francesco, Oristanio e Stankovic

La Fondazione Polito ha presentato il progetto "Campioni illustrati". L'annuncio in una nota: "Nel ritiro del Venezia a Napoli, la Fondazione Polito ha incontrato Eusebio Di Francesco, in un momento di dialogo e condivisione che ha rafforzato i valori dello sport e della cultura. Durante l’evento, è stato presentato il progetto “Campioni illustrati”, avviato con i calciatori Gaetano Oristanio, Filip Stankovi? e l'allenatore Eusebio Di Francesco che hanno autografato i loro ritratti come simbolo di un legame tra arte e sport. La Fondazione, attraverso questa iniziativa, punta a raccontare storie di talento e umanità, celebrando i campioni non solo sul campo, ma anche nella vita".