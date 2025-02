Varini, esempio di generosità

A margine dell’incontro-dibattito sulla sicurezza dei territori e delle popolazioni, organizzato dalla Fondazione Insigniti OMRI e dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che ha segnato l’apertura del Master in Gestione e Controllo dell’Ambiente (GECA), un gesto straordinario ha illuminato la serata: Armando Varini, cofondatore della Fondazione Insigniti OMRI, ha insistito per pagare il pranzo a tutti i partecipanti, celebrando così i suoi 80 anni, che festeggia oggi 9 febbraio. Un atto di altruismo che ha reso la serata ancora più speciale, dimostrando una generosità e un spirito di solidarietà fuori dal comune.Non udente dalla nascita, Varini ha trasformato una sfida personale in una fonte di forza. Sportivo di successo, ha conquistato numerosi titoli nella canoa, inclusi i Campionati Master e il titolo di campione italiano nel doppio maschile di tennis nel 1991. La sua determinazione, che gli ha permesso di primeggiare anche nelle competizioni per atleti sordi, lo ha reso un simbolo di resilienza e inclusione.Oltre alla carriera sportiva, Varini ha dato un contributo significativo alla causa dei diritti delle persone non udenti, come ex presidente della sezione provinciale dell’Ente Nazionale Sordi di Pisa. È anche cofondatore della Fondazione Insigniti OMRI, per la quale ha contribuito con una donazione destinata a sostenere iniziative per il benessere delle nuove generazioni.Armando Varini incarna i valori di solidarietà e altruismo, impegnandosi attivamente nel miglioramento della sua comunità. La sua generosità va oltre il supporto materiale: è un impegno che continua a influire positivamente, diventando esempio di come sport e solidarietà possano creare un impatto duraturo. Il suo gesto durante l’incontro conviviale, pagare il pranzo per tutti, è solo l’ultimo di una lunga serie di atti che testimoniano il suo spirito di servizio.Armando è una figura di riferimento, non solo per gli sportivi e per le persone non udenti, ma per tutti coloro che credono nei valori di inclusione, solidarietà e servizio alla comunità. Con il suo esempio di vita, continua a ispirare chiunque desideri fare la differenza nella società.