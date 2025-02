Cammarelle e Falcinelli Insigniti OMRI

Questi due atleti azzurri rappresentano una figura di altissimo profilo, con carriere esemplari che incarnano perfettamente i valori della Fondazione. La loro adesione alla Fondazione Insigniti OMRI testimonia l’impegno per la promozione dell’eccellenza, del merito e della dedizione, valori che i due campioni hanno portato in ogni fase della loro carriera.

Roberto Cammarelle è uno dei pugili più celebri e decorati della storia del pugilato italiano. Tra i suoi principali successi spiccano:l’Oro olimpico ai Giochi di Pechino 2008 nella categoria supermassimi (oltre 91 kg); l’Argento olimpico a Londra 2012; il Bronzo olimpico ad Atene 2004; due ori e due bronzi ai Campionati Mondiali; quattro ori agli Europei; tre ori ai Giochi del Mediterraneo e nove titoli italiani. Cammarelle ha iniziato la sua carriera nell’A.S.D. Pugilistica Rocky Marciano di Cinisello Balsamo (MI), per poi proseguire con il Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, dove attualmente ricopre il ruolo di Direttore Tecnico. La sua carriera è un esempio di eccellenza e dedizione, con successi che hanno segnato la storia del pugilato olimpico e dilettantistico italiano.

Franco Falcinelli ha scritto la storia del pugilato come atleta, tecnico e dirigente internazionale. Dopo aver iniziato la carriera all’Accademia Sport Boxe Foligno e al Centro Sportivo Carabinieri, ha vinto il Campionato Italiano Militari nel 1967. Con la maglia azzurra ha partecipato a competizioni internazionali, ma la sua carriera agonistica è stata seguita da un impegno come tecnico della nazionale. Dal 1979, come Direttore Tecnico dei Teams Azzurri FPI, ha contribuito al successo del pugilato italiano. Come presidente della Federazione Pugilistica Italiana ha ricoperto un ruolo fondamentale, ed è stato anche vicepresidente della Federazione Internazionale AIBA e presidente della IBA Confederazione Europea. Tra i suoi successi: la creazione del Centro Nazionale di Pugilato di Assisi e la European Boxing Academy. Il Prefetto Francesco Tagliente, Presidente della Fondazione Insigniti OMRI, ha accolto con entusiasmo i due atleti, sottolineando come la loro adesione alla Fondazione arricchisca ulteriormente il già prestigioso elenco di membri che rappresentano l’eccellenza italiana in vari settori.