Amici Cucciolotti 2025, la collezione dei veri supereroi!

L’album Amici Cucciolotti 2025 è dedicato a tutti coloro che sognano un mondo migliore e si impegnano per realizzarlo con i superpoteri dell'empatia, della lealtà, del rispetto e della solidarietà. Il nuovo motto riportato in copertina: “Colleziona un futuro migliore!" mette in evidenza il progetto sociale che distingue questa collezione di figurine da tutte le altre. Figurina dopo figurina, completando il loro album milioni di bambini non stanno semplicemente giocando ma stanno collezionando un futuro migliore : stanno diventando adulti responsabili che si prendono cura del pianeta e dei più fragili. Continuiamo a collezionare, quindi, non solo figurine, ma valori che rendono il mondo più cucciologico. Perché collezionare un futuro migliore è un gioco che vale la pena giocare. Nelle pagine dell’album 2025 i bambini da 0 a 100 anni in su possono scoprire i superpoteri degli animali , che li rendono adatti a sopravvivere nel loro ambiente naturale e tante altre divertenti rubriche, oltre alle Missioni Possibili da realizzare quest’anno. In edicola si può scegliere tra: - Album Classico : si può acquistare scegliendo la confezione con 3 bustine, il Portadoppie, il Portacard, l’originale Gagliardetto, il campo di gioco delle Cards e la MancoLista;

- Speciale Albumlibro (super resistente in brossura cucita): è un’edizione speciale a tiratura limitata che si può acquistare scegliendo la confezione con 3 bustine, il Portadoppie, il Portacard, l’originale Gagliardetto e il campo di gioco delle Cards.



La super bustina piena di fantasia, stupore, emozioni e meraviglia

Ogni bustina contiene: 6 figurine + 1 delle 80 fantastiche Cards! Si possono trovare anche i nuovissimi tattoo in regalo! La collezione 2025 è composta da 460 figurine + 80 cards + 8 mini-stickers con lettere, numeri e le divertenti emoji degli amici cucciolotti.

Le figurine contro il bullismo

Anche quest’anno, una doppia pagina dell’album è dedicata al delicato tema del bullismo, con una serie di figurine illustrate che riportano motti aventi lo scopo di promuovere i valori dell'amicizia e del rispetto per il prossimo. L’intento è quello di neutralizzare il bullismo con la diffusione di valori positivi tra bambini e ragazzi.

Amici Cucciolotti sostiene i rifugi con 12 nuovi autoveicoli di soccorso

Quest'anno, gli Amici Cucciolotti sostengono il lavoro quotidiano dei Volontari della Protezione Animali, con 12 NUOVI AUTOVEICOLI DI SOCCORSO che si aggiungono agli altri 36 GIÀ OPERATIVI da anni. Grazie alla Squadra Salvanimali i Volontari – che sono dei veri supereroi - potranno soccorrere tantissimi animali abbandonati o feriti, percorrendo milioni di chilometri in tutta Italia e intervenendo anche in situazioni di emergenza come terremoti, incendi e alluvioni.

“L’arrivo di questi nuovi autoveicoli rappresenta un sostegno preziosissimo, che si tradurrà in soccorsi più rapidi ed efficaci per migliaia di animali. Grazie all’impegno di Pizzardi Editore e alla passione dei bambini che ogni anno completano l’album Amici Cucciolotti, possiamo affrontare le emergenze con mezzi adeguati e continuare a essere presenti ovunque ci sia bisogno di aiuto. Questo progetto, che unisce tre generazioni –

genitori, nonni e bambini – svolge un ruolo educativo fondamentale: attraverso un semplice gesto come collezionare figurine, i più piccoli imparano il valore della solidarietà, del rispetto della natura e della difesa dei più fragili. Ogni figurina, quindi, non è solo un gioco, ma un tassello fondamentale per costruire un futuro migliore, dove il rispetto e l’amore per gli animali siano al centro della nostra società”, ha dichiarato Carla Rocchi, Presidente nazionale di Enpa.

Salviamo gli animali marini del Mediterraneo

Amici Cuccioloi sosjene il progeko internazionale di ricerca PLASTIC BUSTERS, coordinato dall’Università di Siena, mettendo a disposizione del team di scienziati il catamarano salvadelfini, un’imbarcazione attrezzata per la raccolta e l’analisi delle microplastiche che inquinano le acque del Mediterraneo e mettono in pericolo i delfini, le balene e gli altri animali marini.



Regaliamo attimi di gioia e spensieratezza

Amici Cucciolotti dona migliaia di album con le bustine di figurine per completarli, ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici degli ospedali italiani dove svolgono la loro attività i Volontari della Fondazione ABIO (Associazione per il Bambino In Ospedale). L’arrivo delle figurine crea momenti di divertimento spensierato tra i bambini e i genitori che li assistono.

Doniamo figurine Amici Cucciolotti per i nonni e per i più fragili

Grazie alla preziosa collaborazione dei Volontari AVO, GLI ANZIANI OSPITATI NELLE RSA D’ITALIA E LE PERSONE PIÙ FRAGILI ASSISTITE NEI CENTRI DIURNI ricevono in regalo migliaia di album “Amici Cucciolotti” con le bustine di figurine per completarli, allo scopo di coinvolgerli in un’attività ludica che genera momenti di ALLEGRA SOCIALITÀ e migliora il loro BENESSERE PSICOFISICO, come confermato da un prestigioso Comitato Scientifico formato da medici ed esperti dell’Università di Torino.

Siamo vicini ai bambini italiani svantaggiati

Pizzardi Editore dona album e bustine di figurine “Amici Cucciolotti” per garantire il diritto al gioco e per stimolare la socializzazione tra i bambini e i ragazzi che frequentano i PUNTI LUCE nei quartieri più svantaggiati di alcune città italiane in cui operano i Volontari di Save the Children.

Contribuiamo all'educazione ambientale dei bambini africani

In collaborazione con l’organizzazione non-profit AVSI, Pizzardi Editore dona album e bustine di figurine “Amici Cucciolotti” per il PROGETTO “AMICI CUCCIOLOTTI - CONOSCERE E AMARE L’AMBIENTE E GLI ANIMALI DEL MONDO” che si realizza organizzando giornate di sensibilizzazione al rispetto degli animali e dell’ambiente per i bambini e le bambine dei villaggi del Kenya e dell’Uganda.