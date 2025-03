Alcanterini ancora presidente Fair Play

Ruggero Alcanterini, in carica dal 2005, è stato riconfermato all'unanimità alla presidenza del Comitato Italiano Fair Play, associazione benemerita del Coni, nata nel 1994, membro del Comitato Internazionale Fair Play e membro del Movimento Fair Play. "Sì è concluso con il 31esimo Congresso CNIFP un ciclo storico , non solo relativamente allo sport, ma per la società civile che oggi è pronta per quella transizione etica da tutti invocata, a cominciare dall'esigenza di un sentimento di pace", ha commentato il neo-rieletto Alcanterini. I nuovi componenti del Consiglio direttivo nazionale sono: Renato Mariotti, Antonella Stelitano, Franco Cassano, Concetta Soragnese, Roberto Antonangeli, Norma Lamia D'Amico, Claudio Perazzini, Giuseppina Bonu, Ezio Bonanni, Mauro Muresu, Gavino Carta, Vanni Martinez.